ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника.

Под Чугуевом сбит истребитель Российской Федерации, а в Харьковском районе уничтожены два беспилотника.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте - тот упал со стороны Российской Федерации", - написал он.

Также утром в Харьковском районе на территории, которая временно контролируется оккупантами, мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппараты "Орлан".

Как сообщал УНИАН, за 19 марта украинские Вооруженные силы сбили три российских вертолета.

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