На Киевщине украинские военные сбили вражеский истребитель СУ-34 / иллюстративное фото president.gov.ua
На Киевщине украинские военные сбили вражеский истребитель СУ-34.
Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
"Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15 в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34", - отметил он.
Павлюк рассказал, что самолет был сбит с использованием ПЗРК "Стингер".
"Катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории", - уточнил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что в небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 российских оккупантов.