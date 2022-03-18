Катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории.

На Киевщине украинские военные сбили вражеский истребитель СУ-34.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15 в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34", - отметил он.

Павлюк рассказал, что самолет был сбит с использованием ПЗРК "Стингер".

"Катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории", - уточнил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 российских оккупантов.

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