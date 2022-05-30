Российскую "птичку" удалось сбить на запорожском направлении.

Украинский нацгвардієць сбил российский штурмовик Су-25, применив переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла". На его счету уже три таких "птички".

Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседника в военных кругах.

По данным издания, нацгвардеец приземлил вражеский штурмовик в ночь на 30 мая. Это произошло на Запорожском направлении.

В Нацгвардии эту информацию пока не прокомментировали.

Напомним, что советский ПЗРК "Игла" продемонстрировал большую эффективность во время боевых действий в Украине. Ранее сообщалось, что нацгвардеец в Запорожской области из ПЗРК "Игла" ударил по российскому самолету, который стоит 11 миллионов долларов.

В то же время в Луганской области львовские десантники сбили российский Су-25 с "Иглы". На счету "Иглы" также российский истребитель Су-34 за $40 миллионов. Его сбил украинский моряк.

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