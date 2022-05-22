Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал о сбитии самолета Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Львовские десантники уточнили, что в Луганской области сбили российский Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

"Сегодня в одном из районов выполнения задач подразделением противовоздушной обороны 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.

Также сказано, что данный факт в очередной раз подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Луганской области военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили российский Су-25, пилот погиб. При этом, по его данным, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

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