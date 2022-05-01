Украинские защитники продолжают наносить врагам сокрушительные потери.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил российский боевой самолет СУ-25 "Грач". Вражеский пилот погиб вместе со своим истребителем за 11 миллионов.

Об этом сообщило Южное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.

Во время налета вражеской авиации в Запорожской области военнослужащий срочной службы одной из частей Нацгвардии использовал ПЗРК "Игла" и нанес врагу безвозвратных потерь.

"Метким выстрелом нацгвардеец отправил на концерт к Кобзону пилота "орков", а боевой самолет СУ-25 "Грач" – фермерам на металлолом", – рассказали в Нацгвардии.

Благодаря своей решительности, профессионализму и взвешенным действиям защитник сохранил множество жизней военнослужащих и мирных украинцев.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе украинские бойцы за минувшие сутки сбили два самолета и отбили девять атак российских захватчиков.

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