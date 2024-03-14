Особенно горячим является отрезок фронта в Донецкой области.

Россияне значительно усилили атаки на юго-восточном отрезке фронта. Здесь сейчас происходит две трети всех боевых столкновений с агрессором, об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

По его словам, в операционной зоне этой группировки за минувшие сутки произошло всего 57 боевых столкновений. А сегодня, еще до 8 утра враг совершил 24 атаки. Больше всего штурмовых действий врага (12) зафиксировано в Донецкой области.

"О том напряжении, которое было ночью и которое утром, свидетельствует одна цифра. По состоянию на 8 утра происходило одновременно 13 боевых столкновений. Так не было уже очень давно", - заявил Лиховой.

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Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска увеличивают интенсивность использования дронов на Лимано-Купянском направлении. Как рассказал представитель штурмовой бригады "Стальной рубеж" Иван Шевцов, россияне переняли у ВСУ и умело применяют тактику использования беспилотников.

По его словам, ранее российские дроны удавалось глушить, "перепрошивать" и отправлять обратно россиянам. Но теперь российские дроны удается разве что сбивать.

Также мы рассказывали о запуске ротаций на передовой. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта, удалось запустить ротацию подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае.

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