Он выразил убеждение, что это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологический дух военных.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске процесса ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на передовой.

"Несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологический дух воинов", - сообщил Сырский в Facebook.

Он рассказал о визите на Запорожское направление и заверил, что в ходе работы там "принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад".

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Закон о мобилизации

Новый закон о мобилизации призван обновить правовую базу перед проведением призыва, одной из целей которого является замена 330 тыс. военных, которые сейчас находятся на поле боя.

В Минобороны отметили, что в рамках мобилизации планируется призвать 500 тыс. человек. Там уточнили, что 170 тыс. новобранцев, которые остались, будут заменять раненых и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от ситуации на фронте.

Напомним, закон о мобилизации вызывает много споров. К первому проекту было подано более 4 тыс. поправок.

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