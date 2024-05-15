Он отметил, что силы обороны ежедневно выбивают значительное количество противников, но россияне имеют возможность быстро пополнять свои потери.

Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил, что ситуация на востоке очень горячая, россияне имеют неограниченное количество живой силы и боеприпасов.

"Враг давит, и собратьям приходится ежедневно отражать атаки врага. Ежедневно происходит артиллерийский и стрелковый контакт. Наши пехотинцы, артиллеристы, пулеметчики, танкисты, минометчики ежедневно делают все возможное, чтобы перемалывать и отражать атаки врага. Совершать контрбатарейную работу, уничтожая пушки противника", - подчеркнул Назаренко в эфире телеканала "Эспрессо".

Он также отметил, что россияне имеют преимущество в количестве боеприпасов и пушек.

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"Сейчас россияне пробуют работать не только бомбардируя квадратами, но и под корректировкой БПЛА. Таким образом пытаясь перенимать тактику артиллерии Сил обороны Украины, пытаясь каждый снаряд подводить к цели", - отметил он.

Военный отметил, что силы обороны ежедневно выбивают значительное количество противника, но россияне имеют возможность быстро пополнять свои потери.

"Ситуация напряженная, дальние тылы кишат вражеской техникой и личным составом. Есть впечатление, что у россиян неограниченное количество и живой силы, и боеприпасов", - отметил Назаренко.

Война в Украине - новости из Харьковской области

Как отмечали аналитики ISW, за последние 24 часа темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился. Цель оккупантов - не проникнуть вглубь региона, а создать "буферную зону" вдоль международной границы.

Несколько российских и украинских источников сообщили, что оккупанты используют новую тактику на этом направлении - небольшие штурмовые группы численностью до пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную.

По прогнозу главы украинской разведки Кирилла Буданова, российские атаки на Харьковском направлении будут продолжаться еще несколько дней, но ВСУ смогут стабилизировать фронт.

Однако потом захватчики могут пойти в новую атаку севернее Харькова, в Сумской области. Буданов говорит, что они изначально планировали наступать одновременно на обе области.

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