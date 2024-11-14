Такая сложная ситуация не возникла бы, если бы союзники своевременно и в полном объеме предоставляли оружие для ВСУ.

Ситуация на фронте тяжелая, а на некоторых направлениях - критическая. Россияне собираются максимально продвигаться вперед.

Об этом заявил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов) Игорь Романенко в эфире Еспресо. "Я оцениваю ситуацию (на фронте - УНИАН) как тяжелую, с обострением. На некоторых направлениях - критическая, таких, как Кураховский, Купянский. Путин собирается по максимуму продвигаться вперед. Мы видим, что стороны активизировались, идет закладка почвы относительно будущих переговоров. Россияне понимают только решение силой, и выделяются ресурсы и резервы для того, чтобы как можно больше захватить, пока складывается такая ситуация", - сказал он.

По словам Романенко, враг побеждает в основных видах вооружения и в живой силе.

Видео дня

"Стратегическое наступление продолжается уже второй год, и это Путин использует для того, чтобы укрепить свои позиции", - заявил эксперт.

Также он подчеркнул, что такая сложная ситуация не возникла бы, если бы наши союзники своевременно и в полном объеме предоставляли оружие и был выполнен план по мобилизации.

"Ответ с нашей стороны и союзников может быть только один, чтобы нам своевременно и интенсивно предоставляли вооружение. Надо было делать это три года, тогда не сложилась бы такая ситуация... И не выполнена внутренняя задача по мобилизации. Показатели не обеспечивают выполнение задач Силами обороны, потому что не пополняются потребности, не восстанавливается личный состав бригад, которые находятся на линии соприкосновения", - пояснил он.

Война в Украине: новости

Глава фонда "Вернись живым" и ветеран АТО Тарас Чмут заявил, что фронт в Украине не "посыпался", однако сейчас он переживает худший период после весны 2022 года.

По его словам, нынешняя ситуация является следствием кучи различных процессов: внутренних, внешних, в Вооруженных силах, в государстве, в стране, в странах-партнерах, которые "маленькими шажками привели и продолжают приводить к плохим, негативным сценариям развития дальнейших событий".

Вас также могут заинтересовать новости: