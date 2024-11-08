По его словам, такая ситуация сложилась не потому, что у россиян сейчас большая мощь, это у нас слабость.

Фронт в Украине не "посыпался", однако сейчас он переживает худший период после весны 2022 года. Об этом в интервью DW рассказал глава фонда "Вернись живым" и ветеран АТО Тарас Чмут.

По его словам, нынешняя ситуация является следствием многих процессов: внутренних, внешних, в Вооруженных силах, в государстве, в стране, в странах-партнерах, которые "маленькими шажками привели и продолжают приводить к плохим, негативным сценариям развития дальнейших событий".

При этом военный подчеркнул, что такая ситуация сложилась не потому, что у россиян сейчас большая мощь во время их наступления:

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"У нас слабость. Потому что нет людей, недостаточное количество боеприпасов, нет стратегической поддержки партнеров по нелинейному противодействию РФ. Банально - разрешение на удары американским вооружением или других стран по аэродромам".

Чмут также отметил, что год назад у нас было больше людей, а мобилизация сейчас, "к сожалению, происходит никак".

"Потери были, они есть, и мы, к сожалению, ничего с ними не сделаем, потому что это война. Но потери Украины и России - несоизмеримы, как и человеческий потенциал Плюс КНДР - как важный фактор в этой войне", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что ВСУ отступают, но фронт не посыпался. Да, Силам обороны приходится отступать, но они при этом наносят огромные потери российским войскам.

"В моем понимании фронт "посыпался" - это когда военные бросают технику, амуницию, в одних тапочках убегают. Да, сейчас сложная ситуация. К сожалению, россияне за последнее время захватили гораздо больше территорий, чем это было в предыдущие периоды, в предыдущие месяцы. Но не стоит говорить и считать, что фронт посыпался. К сожалению, украинцы отступают. Это неприятно слышать, но это не зрадофильство", - сказал он.

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