Россияне верят, что однажды оборона ВСУ просто рассыплется, поэтому их не смущает отсутствие значительных территориальных достижений.

Россия не пойдет на мирные переговоры, пока ей удается продвигаться вперед хотя бы по одному километру в неделю. Такое мнение в интервью Radio NV высказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

"Сразу разочаровываю тех, кто ожидает, условно говоря, конца боевых действий, кто ожидает мира, какого-то перемирия: пока враг не исчерпал ресурсы и пока враг чувствует, что его военные операции достигают успеха, враг не остановится", - подчеркнул он.

Любые условные "сигналы" Кремля о якобы готовности к переговорам Фирсов рассматривает как блеф и попытку "расслабить Запад", чтобы он не имел мотивации давать Украине оружие в ожидании якобы близкого окончания войны.

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"Пока россияне продвигаются, даже если они делают это [со скоростью] один километр в неделю, это дает все основания им понимать, что все они делают правильно, надо давить, давить, давить... Имейте в виду, что они чувствуют: "Мы сейчас будем давить, оно плохо продвигается, километр в неделю, но наступит момент, когда оно посыплется". Вот их замысел, вот так они мыслят", - говорит Фирсов.

По мнению бойца, Украина добьется успеха только в том случае, если полностью сосредоточится на военной составляющей войны, не надеясь на какие-то дипломатические договоренности.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, россияне смогли повредить ЗРК Patriot во время обстрела 9 октября. В Воздушных силах говорят, что комплекс продолжает дежурство, хотя и получил определенные повреждения.

Также мы рассказывали, что бойцы Сил обороны действительно получают дополнительные выплаты за уничтоженную российскую технику. Однако из-за бюрократии этот механизм работает не во всех подразделениях.

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