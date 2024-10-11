Россия не пойдет на мирные переговоры, пока ей удается продвигаться вперед хотя бы по одному километру в неделю. Такое мнение в интервью Radio NV высказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.
"Сразу разочаровываю тех, кто ожидает, условно говоря, конца боевых действий, кто ожидает мира, какого-то перемирия: пока враг не исчерпал ресурсы и пока враг чувствует, что его военные операции достигают успеха, враг не остановится", - подчеркнул он.
Любые условные "сигналы" Кремля о якобы готовности к переговорам Фирсов рассматривает как блеф и попытку "расслабить Запад", чтобы он не имел мотивации давать Украине оружие в ожидании якобы близкого окончания войны.
"Пока россияне продвигаются, даже если они делают это [со скоростью] один километр в неделю, это дает все основания им понимать, что все они делают правильно, надо давить, давить, давить... Имейте в виду, что они чувствуют: "Мы сейчас будем давить, оно плохо продвигается, километр в неделю, но наступит момент, когда оно посыплется". Вот их замысел, вот так они мыслят", - говорит Фирсов.
По мнению бойца, Украина добьется успеха только в том случае, если полностью сосредоточится на военной составляющей войны, не надеясь на какие-то дипломатические договоренности.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, россияне смогли повредить ЗРК Patriot во время обстрела 9 октября. В Воздушных силах говорят, что комплекс продолжает дежурство, хотя и получил определенные повреждения.
Также мы рассказывали, что бойцы Сил обороны действительно получают дополнительные выплаты за уничтоженную российскую технику. Однако из-за бюрократии этот механизм работает не во всех подразделениях.