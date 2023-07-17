Захватчики пытаются убедить местных жителей, что "пришли надолго", но чемоданы у них уже собраны.

После теракта на Каховской ГЭС, который российские оккупанты совершили в начале июня, захватчики пытаются восстановить минные заграждения, оборудованные вдоль левобережья Днепра. Однако часто представители оккупационных войск РФ подрываются на своих же минах.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ. Она подчеркнула, что враг постепенно возвращается на позиции, откуда его вытеснила большая вода, затопившая десятки населенных пунктов после подрыва ГЭС.

"Еще ситуация на левом берегу не нормализовалась, в частности во многих населенных пунктах вода еще есть, и восстановление многих боевых позиций врага просто невозможно. Там, где уже есть возможности разворачивать огневые позиции, они пытаются это делать. Мы в ответ отрабатываем в контрбатарейном режиме по их мощностям. И за минувшие сутки в нашем арсенале "минус" 95 оккупантов, очередные две лодки и две диверсионно-разведывательные группы, маневрировавшие между островами в дельте Днепра, снова две крупнокалиберные пушки типа Д-30, которыми оккупанты обстреливали Херсон, правый берег. Продолжаем уничтожать и бронетехнику – "минус" пять единиц", – добавила Гуменюк.

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В то же время представители движения сопротивления и жители оккупированного левобережья Днепра сообщают, что оккупанты пытаются восстановить так называемую карту минных полей и минные заграждения, которые они обустраивали вдоль левого берега. "Оккупанты действительно подрываются на своих же минах", – отметила она.

По словам Гуменюк оккупационная "администрация" продолжает делать громкие заявления о якобы планах по восстановлению подивранной Каховской ГЭС. Так захватчики пытаются убедить местных жителей, что "пришли надолго".

"Но мы точно знаем, что чемоданы собраны, и они фактически на низком старте, готовы немедленно эвакуироваться как только получат хоть малейшее разрешение от высшего военно-политического руководства. А пока они играют роль", – резюмировала она.

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Утром 17 июля на Крымском мосту, соединяющем оккупированный Крым с Россией, прогремел взрыв. Обрушился один пролет моста, движение по переправе остановлено.

Между тем российские захватчики перешли в наступление на Купянском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Обстановка на Востоке Украины остается сложной.

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