Российские генералы вынуждены были начать нервничать – они не в состоянии справиться без подкрепления на левом берегу Днепра.

На Херсонщине российские оккупанты возвращаются на позиции, которые оставили после совершенного ими же теракта на дамбе Каховской ГЭС.

Как объяснил военный обозреватель и полковник запаса Владислав Селезнев, враг вынужден делать это, поскольку потерял ресурсы для ликвидации плацдарма на левом берегу Днепра, которым занялись украинские силы после отхода врага.

"Путинская армия, находясь в определенных иллюзиях по поводу невозможности действий украинской армии на левом берегу Днепра, перекинула от 13 до 15 тысяч своих мобиков на иные участки фронта. Кстати, среди тех мобиков были вполне пристойные части и подразделения. В том числе десантники. Они в настоящее время выполняют задачи на запорожском направлении, частично в районе Бахмута, часть из них в районе Лимана находится. Так вот, после того как группа наших военнослужащих спецназовцев взялась за очень важную миссию – обеспечение плацдарма на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста – российские генералы вынуждены были начать нервничать. Потому как они не в состоянии были теми силами средствами ликвидировать этот плацдарм. Именно поэтому они начинают перемещать дополнительные ресурсы на левый берег Днепра", – сказал он.

По словам Селезнева, враг понимает, что есть риск перемещения украинской армии через Днепр.

"Россияне нервничают, поэтому подтягивает ресурсы. Это в свою очередь вынуждает их отвлекать эти самые ресурсы с иных участков фронта, что, соответственно дает нам определенную фору. Безусловно, ситуация очень динамичная, и тут я верю в эффективность действий украинских разведчиков и украинских спецназовцев, которые действуют на левом берегу Днепра. Это ни для кого не секрет, они не только проводят разведку и доразведку местности, они дают указания для наших артиллеристов, … Потом успехи, в том числе по уничтожению крупных важных складов с боеприпасами российской армии в Херсонской области, это итог той самой работы", – добавил он.

Ситуация в Херсонской области - это нужно знать

В начале июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховскую ГЭС, в результате чего часть российских войск оказалась в водяной ловушке, часть отошла.

Спустя месяц после теракта враг пытается вернуться на старые позиции и обустроить новые – из-за непригодности некоторых старых к использованию в связи с последствиями подрыва дамбы.

В ОК "Юг" отмечали, что возвращение на позиции позволяет оккупантам вернуться к терроризированию правого берега Днепра обстрелами.В последнее время оккупанты значительно усилили обстрелы региона.

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