Численность их подразделения насчитывает до 1300 человек.

На временно оккупированные территории Херсонщины прибыли "кадыровцы".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыл сформированный по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев" численностью до 1300 человек", - говорится в сообщении. Видео дня

Война в Украине: что известно

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупацию ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября уволен более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут уволить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметно устойчивый прогресс.

Как ранее сообщалось, на юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.

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