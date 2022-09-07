Источники среди должностных лиц США считают, что освобождение территории в такие сроки возможно реализовать.

Вооруженные силы Украины хотят вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца 2022 года.

Об этом сообщает CNN.

"То, что мы увидели в Херсонской области, – это продолжение наступательных операций украинцев. Они продолжают определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села", - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

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По словам украинских чиновников, цель ВСУ заключается в том, чтобы освободить по крайней мере всю территорию к северу или западу от Днепра, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку, где расположена важная ГЭС, а также канал, по которому в Крым поступает вода.

Кроме того, украинские защитники усилили давление на Востоке, что не дает РФ перебросить свои силы на юг.

Официальные лица США подчеркнули, что украинская цель отбить Херсон до конца 2022 года является амбициозной и остается возможной, если ВСУ продолжат прогресс в своих текущих операциях.

В Штатах считают, что нынешний украинский рывок продлится до весны, а некоторые атаки теперь нацелены на подготоку поле боя к запланированному наступлению в течение следующих нескольких месяцев.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Противникам, в частности, удалось взять под контроль Херсон. Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор противникам, под Херсоном из строя были выведены ряд мостов.

В конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери. 6 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на юге нашей страны были уничтожены 35 противников и четыре вражеских боевых машины пехоты.

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