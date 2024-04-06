По словам министра обороны Нидерландов, экономика России уже перешла на "военные рельсы".

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что украинским защитникам не хватает на фронте снарядов. По ее словам, вскоре партнеры страны должны решить эту проблему.

"Мы очень хорошо знаем о трудной ситуации на фронте, о том, что военным не хватает боеприпасов. Но я думаю, что мы этого достигнем. Я понимаю и важность противовоздушной обороны, поскольку Россия смогла использовать большое количество ракет, беспилотников, а также авиационных бомб, от которых Украине приходится защищать свои города, своих граждан и свою критическую инфраструктуру", - ответила она в интервью Укринформу, отвечая на вопрос, какое оружие нужно ВСУ для победы.

Оллонгрен добавила, что экономика России перешла на "военные рельсы", из-за чего во время ее визита в Украину обсуждались возможности увеличения производства оружия именно в нашем государстве.

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Также она отметила, что очень важно постоянно посещать Украину. По словам министра, это был ее пятый визит в страну, в последний раз она приезжала в Днепр.

"Это было всего 2 недели назад, а вот несколько дней назад по Днепру ударили ракетой, были жертвы. И, конечно же, это очень влияет на украинский народ. И очень важно видеть, как украинский народ борется. Я действительно очень восхищаюсь мужеством и стойкостью украинского народа, украинских военных", - подчеркнула политик.

Она вспомнила, что во время ее визита начался период массированных воздушных атак РФ по Киеву и другим городам. Министр отметила, что это та реальность, в которой сейчас живут украинцы каждый день.

"Мне важно привезти эту информацию в Нидерланды, показать людям, что это за война, за что на самом деле она идет, а также что Украина так отчаянно нуждается в большем количестве боеприпасов, больше противовоздушной обороны, потому что российская агрессия продолжается и дальше усиливается", - подчеркнула Оллонгрен.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее Силы обороны юга сообщили, что на левом берегу Днепра враг значительно активизировался. Там армия РФ более чем втрое увеличила количество штурмов.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили один штурм, успеха не имели. На левобережье Днепра Херсонщины враг активизировался, увеличив до 16 количество суточных штурмовых групп. Понеся потери, уже привычно ретировались. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - отмечали в сообщении.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, где сейчас в Украине сложно на фронте. По его словам, сейчас армия РФ ведет наступление днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. Таким образом враг хочет выйти на админграницу Донецкой области.

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