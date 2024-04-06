На двух направлениях стало меньше на 149 оккупантов и 76 единиц вооружения и военной техники.

На левобережье Днепра, в Херсонской области, российская армия более чем втрое увеличила количество штурмов. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили один штурм, успеха не имели. На левобережье Днепра Херсонщины враг активизировался, увеличив до 16 количество суточных штурмовых групп. Понеся потери, уже привычно ретировались. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - говорится в сообщении.

Всего в течение суток получили подтверждение, что на указанных направлениях уменьшилось на 149 оккупантов и 76 единиц вооружения и военной техники. В частности, враг потерял три реактивные системы залпового огня "Град", две огнеметные системы залпового огня "Буратино", 13 пушек, три миномета, 49 единиц автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы, лодку, генератор и три аэрофотостанции.

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"Уничтожен вражеский пункт управления БпЛА, наблюдательный пункт и блиндаж", - говорят в ВСУ.

Говорится, что оккупанты не прекращают аэроразведку. В частности, в указанной операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 228 разведывательных дронов, в последние дни наблюдается их увеличение почти на 20%.

"Вчера вечером враг вывел в Черное море на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряжение которого до четырех крылатых ракет типа "Калибр". Однако, одна из этих ракет была уничтожена во время рассветной атаки, следовательно враг их применял", - рассказали в ВСУ.

Также на Ореховском направлении в течение боевых суток оккупанты совершили пять авиаударов тактической авиацией с применением пяти управляемых авиабомб и более полутора десятка неуправляемых авиационных ракет. Еще две управляемые авиабомбы враг применил на Херсонщине - в результате удара КАБом по Змиевке погибли два гражданских лица, повреждены частный жилой дом и церковь.

По населению прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей враг применил 246 FPV-дронов, 18 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 186 осколочных боеприпасов. В результате на Херсонщине ранены пять гражданских лиц, повреждены два гражданских автомобиля и трактор.

Кроме того, трижды российские войска ударили из артиллерии по Херсону. Обстреляли также Берислав, Чернобаевку, Антоновку, Днепровское, Инженерное, Янтарное, Одрадокаменку, Приднепровское, Дудчаны, Змиевку, Качкаровку и Яселку. В результате артиллерийских обстрелов ранены еще трое жителей Херсонщины. Повреждены административное здание, многоэтажки, частные жилые дома, аптечное учреждение и гражданские автомобили.

На Николаевщине враг обстреливал из артиллерии территории и акватории Очаковской и Куцурубской громад, на Днепропетровщине бил из артиллерии по Никополю, Мировской и Марганецкой громадах. В результате обстрелов ранен человек. Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, хозяйственное здание, библиотека, социальное учреждение, культурный центр, жилье для переселенцев, торговый центр, спортклуб, линия электропередач, гаражи и полтора десятка гражданских автомобилей.

"В Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Левадное, Малиновка, Малая Токмачка, Роботино, Новоандреевка и Вербово. Повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Люди невредимы, но количество пострадавших от вчерашних ракетных ударов возросло до 4 погибших и 23 раненых", - отметили в Силах обороны.

Бои на юге: последние новости

Напомним, 5 апреля сообщалось, что благодаря работе ВСУ, на Ореховском направлении и левобережье Херсонщины в течение предыдущих суток стало меньше на 108 оккупантов и 59 единиц вооружения и военной техники, среди которой - два танка, "Град", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 17 пушек, 28 единиц автобронетехники, комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и тому подобное.

За это время на Ореховском направлении оккупанты совершили четыре штурма, на Херсонщине, в направлении левобережных плацдармов враг пять раз испытывал украинские позиции на прочность мелкими группами.

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