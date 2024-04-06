По словам Кайсы Оллонгрен, во время ее визита в Киев обсуждались возможности увеличения производства в Украине.

Для увеличения производства оружия для Украины Нидерланды должны работать над всеми возможными вариантами. Об этом в интервью Укринформу сказала министр обороны этой страны Кайса Оллонгрен.

По ее словам, Нидерланды сейчас активно сотрудничают с местными производителями, чтобы убедиться, что они увеличивают производство, что открываются новые производственные линии, а также осуществляют совместные закупки, которые составляют крупные заказы для Украины.

Министр также отметила, что во время ее визита в Киев среди прочего обсуждались возможности увеличения производства в Украине.

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"Мы должны работать над производством в Украине, мы должны работать над производством в Европе, Соединенных Штатах, других странах. Мы также должны посмотреть, возможно ли найти больше запасов, которые можно использовать. Поэтому работаем над всеми возможными вариантами", - подчеркнула Оллонгрен.

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В ГУР заявили, что F-16 не поступили вовремя - Украина еще не получила западные истребители, а Россия уже готова им противостоять. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров разведки.

Один из них отметил, что часто Украина просто не получает системы вооружения в то время, когда они ей нужны - они появляются, когда они уже не актуальны.

Также УНИАН сообщал, что Германия срочно передаст Украине тысячи снарядов. Об этом рассказал глава ситуационного центра Украины при минобороны Германии генерал Кристиан Фройдинг.

По его словам, принято решение поставлять боеприпасы Киеву в три этапа, и эта поставка будет выполнена в рамках первого из них. При этом на втором этапе Германия будет поддерживать инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины.

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