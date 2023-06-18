ВСУ атаковали пункты управления, склады боеприпасов и позиции врага.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 17 июня, нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава российских военных.

Кроме того, наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса врага, сообщается в утренней сводке Генштаба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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При этом российские оккупанты нанесли 43 авиационных и 4 ракетных удара. Враг также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Война в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что украинские военные двигаются вперед на Донбассе.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 219 тыс. 170 российских военных.

На Таврическом направлении украинские военные продвинулись, нанеся россиянам значительные потери. В частности, ликвидировано более пяти рот оккупантов и уничтожено около 90 единиц российской техники.

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