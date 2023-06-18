Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 17 июня, нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава российских военных.
Кроме того, наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса врага, сообщается в утренней сводке Генштаба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.
При этом российские оккупанты нанесли 43 авиационных и 4 ракетных удара. Враг также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Война в Украине - последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что украинские военные двигаются вперед на Донбассе.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 219 тыс. 170 российских военных.
На Таврическом направлении украинские военные продвинулись, нанеся россиянам значительные потери. В частности, ликвидировано более пяти рот оккупантов и уничтожено около 90 единиц российской техники.