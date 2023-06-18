В течение суток между ВСУ и врагом было 26 боевых столкновений.

Российские оккупанты пытались вчера, 17 июня, наступать на 5 направлениях, однако не смогли достичь никаких успехов.

Как информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

Наступательные действия враг безуспешно проводил:

на Купянском направлении в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового на Харьковщине;

в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового на Харьковщине; на Лиманском - в направлении Белогоровки на Луганщине;

- в направлении Белогоровки на Луганщине; на Шахтерском - в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области;

- в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области; на Авдеевском направлении - в районе Степного и Авдеевки;

- в районе Степного и Авдеевки; на Марьинском направлении - в районе города Марьинка.

На Бахмутском - российские оккупанты прибегли вчера исключительно к артиллерийским обстрелам населенных пунктов и позиций украинских защитников.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая ВСУ начали продвигаться в районе Бахмута и освобождать территории от российских оккупантов. В частности 15 июня в Генштабе сообщили, что за неделю силы обороны Украины освободили в Донецкой и Запорожской областях 7 населенных пунктов.

Командир второго штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады, которая наступает на Бахмутском направлении, Дмитрий Кухарчук объяснил, почему там продвижение происходит медленнее, чем на Таврическом. По его словам, украинские военные на этом направлении могли бы продвигаться интенсивнее, если бы имели больше техники для поддержки наступательных действий.

По словам командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского, Россия перебрасывает на Бахмутское направление наиболее боеспособные части.

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