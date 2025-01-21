Трамп ранее обещал закончить войну в Украине за 24 часа после вступления в должность.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете сделал свои первые заявления о войне в Украине.

Как передает CNN, он упомянул о своих заявлениях как кандидата на президентских выборах о том, что он может завершить войну в Украине за 24 часа. В то же время Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь этой цели.

"Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться", — сказал он.

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Он также заявил, что планирует встретиться с Путиным после того, как будут организованы переговоры.

При этом, по его словам, "процесс уже идёт".

Трамп вступил в должность президента США

В своей речи он назвал это "днем освобождения Соединенных Штатов Америки".

В своем выступлении политик не упомянул войну в Украине, но заверил, что Штаты поспособствуют миру в других странах.

Он также пообещал запустить американских астронавтов на Марс, провести массовую депортацию и установить контроль над Панамским каналом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не ожидает сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки, по крайней мере в краткострочной перспективе.

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