Трамп реально может завершить войну за полгода, - нардеп Чернев

Для России этот год также решающий. Трамп может ужесточить санкции против РФ за отказ от переговоров, что еще больше ударит по ее экономике.

Президент США Дональд Трамп реально может завершить российско-украинскую войну за полгода. Такое мнение высказал народный депутат Украины Егор Чернев во время интервью LB Live.

По его словам, Запад воспринимает Украину сегодня как "буферную зону" между западной цивилизацией и авторитарной Россией. Следовательно, украинцам нужно приложить большие усилия, чтобы доказать, что Украина - это часть Запада.

"Я думаю, что эти полгода (для завершения войны - УНИАН), о которых говорит Трамп, они возможны по нескольким причинам. Прежде всего, Трампу нужно показать результат. Эти 100 дней одинаковы что в Украине для президента, что в Соединенных Штатах, что где угодно в мире. Показать, пока у тебя есть "медовый месяц" с избирателями, пока они тебя поддерживают, что ты можешь выполнять свои обещания. Я думаю, это одна из причин. Второе - сейчас ведется определенная работа относительно того, какими могут быть условия этих мирных переговоров. Они (США - УНИАН) будут думать, как уложиться в эти 6 месяцев. И третий факт - для РФ этот год тоже решающий. Они это понимают, исходя из состояния экономики", - отметил Чернев.

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Нардеп пояснил, что Трамп может усилить санкции против России, что еще больше ударит по ее экономике, особенно если это будет нефте-газовый сектор.

Дональд Трамп - первый день в должности

Трамп сделал свои первые заявления о войне в Украине. Он сказал, что хочет завершить войну в Украине как можно быстрее и заявил, что "война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться".

По словам Трампа, диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Зато президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.

Кроме того, Трамп уже подписал ряд важных указов. В первый день на посту он поручил правительственным агентствам США больше не выдавать документы о гражданстве детям, рожденным в Соединенных Штатах от родителей, не имеющих законного статуса.

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