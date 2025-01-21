Трамп реально может завершить войну за полгода, - нардеп Чернев

Президент США Дональд Трамп реально может завершить российско-украинскую войну за полгода. Такое мнение высказал народный депутат Украины Егор Чернев во время интервью LB Live.
По его словам, Запад воспринимает Украину сегодня как "буферную зону" между западной цивилизацией и авторитарной Россией. Следовательно, украинцам нужно приложить большие усилия, чтобы доказать, что Украина - это часть Запада.
"Я думаю, что эти полгода (для завершения войны - УНИАН), о которых говорит Трамп, они возможны по нескольким причинам. Прежде всего, Трампу нужно показать результат. Эти 100 дней одинаковы что в Украине для президента, что в Соединенных Штатах, что где угодно в мире. Показать, пока у тебя есть "медовый месяц" с избирателями, пока они тебя поддерживают, что ты можешь выполнять свои обещания. Я думаю, это одна из причин. Второе - сейчас ведется определенная работа относительно того, какими могут быть условия этих мирных переговоров. Они (США - УНИАН) будут думать, как уложиться в эти 6 месяцев. И третий факт - для РФ этот год тоже решающий. Они это понимают, исходя из состояния экономики", - отметил Чернев.
Нардеп пояснил, что Трамп может усилить санкции против России, что еще больше ударит по ее экономике, особенно если это будет нефте-газовый сектор.
Дональд Трамп - первый день в должности
Трамп сделал свои первые заявления о войне в Украине. Он сказал, что хочет завершить войну в Украине как можно быстрее и заявил, что "война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться".
По словам Трампа, диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Зато президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.
Кроме того, Трамп уже подписал ряд важных указов. В первый день на посту он поручил правительственным агентствам США больше не выдавать документы о гражданстве детям, рожденным в Соединенных Штатах от родителей, не имеющих законного статуса.