Военный рассказал, что от его батальона зависела судьба полутора-двухтысячной группировки украинских войск в Авдеевке.

Выпуск FPV-дронов россияне поставили на государственные рельсы, но система радиоэлектронной борьбы рано или поздно их полностью победит и будет возвращение классической войны.

Такую уверенность выразил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в интервью Украинской правде. Он добавил, что не знает, когда это произойдет, "но всегда на любое действие есть противодействие". "Хотя, видите, мы даже с "Орланами" и "Залами" до сих пор не научились бороться", - сказал он.

Кроме этого, Кухарчук рассказал о функции российских КАБов. "Функция КАБа другая - она должна запугать и обрезать тылы. Россияне в основном КАБом работают не по переднему краю, потому что разброс КАБа достаточно ощутимый - можно и по своим попасть", - сказал военный.

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Они работают по тылам, они пытаясь обрезать дороги, работают по тыловым городам, расположенным на расстоянии до 30 км. Это "устрашающая" функция, она играет свою роль, но я бы не сказал, что критично", - раскрыл детали Кухарчук.

Он не считает, что КАБ - это критическое оружие, поскольку критическое оружие оккупантов это их артиллерия и пехота. "Количеством артиллерии и пехоты они критически давят на нас. КАБ - это вспомогательное средство", - отметил он.

Кроме этого Кухарчук рассказал о работе своего батальона. Он отметил, что его военные в Авдеевке сдерживали противника в течение 10 дней. "Мы понимали, что если посыпемся, то полутора-двухтысячная группировка украинских войск окажется в полном окружении. И это была самая тяжелая операция, кажется, таких операций в ВСУ не было, потому что тогда моему батальону пришлось делать маневр с отступлением. Почему он самый сложный? Потому что любой маневр с отступлением всегда предполагает не отступление, а бегство подразделения", - поделился деталями военный.

Также он высказал мнение, что украинское контрнаступление, которое должно было начаться в начале прошлого лета, не стало успешным из-за оружия. "Украинское контрнаступление не было возможно из-за того, что оружие, которое надо было дать (я не говорю о нашей бригаде), было дано непонятно кому. Из-за этого было невозможно украинское контрнаступление", - заявил военный и добавил, что причиной удержания Бахмута было полное уничтожение ЧВК "Вагнер".

Война в Украине: новости

На Харьковском направлении враг пытается удержать ту небольшую территорию, которую ему удалось захватить, усиливают свой контингент. Об этом сказал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич. По его словам, в районе Стрелечье зашла другая группировка врага. "Я не знаю откуда они приехали, но там также морпехи", - отметил он.

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