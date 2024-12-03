По его словам, на сегодня защитники уже получили логистику и эвакуацию.

Беспилотные системы - это будущие воины на поле боя и рано или поздно они заменят там человека. Такое мнение высказал военнослужащийАлександр Ябчанка, который возглавляет Службу роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи.

"И это касается всех беспилотных систем - и в воздухе, и в воде, и на земле. Не надо быть большим футуристом, чтобы это хорошо видеть. Собственно, над этим мы сейчас и работаем. Важно то, какие функции должны выполнять наземные роботы. Во-первых, это логистика. Во-вторых - эвакуация. Потом уже - минирование-разминирование, наблюдение и огневое поражение", - сказал он в интервью Новинарне.

По его словам, на сегодня защитники уже получили логистику и эвакуацию.

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"То есть это уже привычная для нас работа, которую мы успешно выполняем. А вот в минировании-разминировании - пока делаем первые шаги. По огневому поражению, то можно сказать, что частично мы уже воюем наземными роботизированными комплексами. Ну, и наблюдение - эта функция, конечно, касается прежде всего летательных дронов, но и у нас она тоже работает", - рассказал Ябчанка.

Также он дал объяснения относительно функции огневого поражения, отметив:

"На платформы крепятся различные пулеметы. Если на хлопский ум, то функция огневого поражения, прежде всего, позволяет отстреливаться раненым, которые эвакуируются с поля боя. Таким образом, основная задача наземных роботизированных комплексов, и это наша философия, - защита бойца. За эти последние адские месяцы, особенно в Красногоровке, наши пулеметы уничтожили несколько важных целей, при том сами остались невредимыми".

Военный утверждает, что из пилотов наземных роботизированных комплексов у них пока нет ни одной потери.

"Были легкие ранения, контузии, но все живы и все в строю. Для меня как для командира это самое важное. Да, мы настреляли кучу всего, но главное - сохранение личного состава. И по состоянию на сегодня - без потерь", - добавил защитник.

Он рассказал, какие именно роботизированные комплексы используют "Волки Да Винчи":

"Прежде всего - это "ШаБля". Она уже интегрирована с платформой "Рысь". Еще используем комплекс "Вепрь". Это гусеничная платформа, которая хорошо себя зарекомендовала. Еще одна классная платформа - "Термит". На нее планируют установить гранатомет, турель под МК 19, чего мы очень ждем".

Война в Украине - использование дронов

Война беспилотников в Украине очень быстро меняется и развивается. Например, если раньше, на доминирование российской артиллерии, Украина ответила дешевыми FPV-дронам, то теперь они являются самостоятельной силой, используемой в огромных масштабах. В этом году Украина произведет 2 миллиона единиц FPV-дронов, пишет The Economist. Сообщается, что на фронте чаще начали использоваться беспилотники с искусственным интеллектом, которые обходят средства РЭБ.

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