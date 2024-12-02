Война в Украине заставляет быстро подстраиваться под проблемы даже в области беспилотников.

Война беспилотников в Украине очень быстро меняется и развивается. К примеру, если раньше, на доминирование российской артиллерии, Украина ответила дешевыми FPV-дронами, то теперь они являются самостоятельной силой, использующейся в огромных масштабах. В этом году Украина произведет 2 миллиона единиц FPV-дронов, пишет The Economist. Сообщается, что на фронте чаще начали использоваться беспилотники с искусственным интеллектом, которые обходят средства РЭБ.

Если в начале 2023 года, во время массового внедрения БПЛА, они могли пролететь всего около 10 километров, то сейчас полеты на 30 км - обычное дело, заявляет гендиректор украинской компании Kvertus (которая производит оборудование для защиты от дронов) Ярослав Филимонов. Улучшение ситуации возможно благодаря более мощным антеннам и ретрансляторам сигнала, которые позволяют дронам связываться с базовыми станциями с больших расстояний.

Однако уже сейчас, по словам одного из инсайдеров, Украина наблюдает 1000 российских беспилотников в течение каждых 24 часов. Это привело к тому, что некоторые участки линии фронта, например, вокруг Сиверска в Луганской области, стали практически недоступны для людей. Издание сообщает, что беспилотники теперь несут большую часть потерь на поле боя, обогнав артиллерию.

Видео дня

По данным исследовательской группы Tochnyi' info, украинские FPV-дроны, в свою очередь, уничтожили в воздухе уже более 850 российских разведывательных дронов, облегчив нагрузку на запасы ракет ПВО страны и подорвав способность России координировать удары. Тогда как другой тип беспилотников — "бомбардировщики" — занимаются тем, что разбрасывают 10-килограммовые мины на дорогах снабжения, используемых оккупантами.

СМИ пишет, что самое большое изменение заключается в более частом использовании радиоэлектронных средств борьбы (РЭБ) с беспилотниками.

"Это началось с глушения сигналов GPS со спутников, из-за чего американское оружие точного наведения стало выходить из строя с пугающей частотой. Теперь эта технология распространяется и на связь между пилотом и беспилотником", - говорится в материале.

Соучредитель и генеральный директор компании Helsing (занимающейся разработкой ИИ для военных) Гундберт Шерф заявил, что теперь помехи не "точечные", а "повсеместные". Производители дронов вынуждены менять свои радиостанции и антенны. Они сталкиваются с дилеммой: если они полагаются на распространенные частоты, то детали для них легко найти, но глушить их хуже; редкие частоты глушатся меньше, но требуют более непонятного оборудования.

Эксперты отмечают, что решение проблемы заключается в том, чтобы полностью избежать помех, полагаясь на искусственный интеллект, который направляет беспилотник к цели на последних этапах полета.

Данные с поля боя свидетельствуют о том, что процент попаданий беспилотников, управляемых ИИ, уже превышает 80%. Это выше, чем у беспилотников с ручным управлением.

Беспилотники в войне России против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что на официальных снимках, опубликованных в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, можно увидеть беспилотник, который внешне похож на иранский "Шахед", использующийся Россией для ударов по Украине. Оказалось, что это отечественный "аналог".

Кроме того, китайские беспилотники, которые используются оккупантами в войне против Украины, вредят, в частности Европе.

"Беспилотники с китайских заводов и северокорейские войска наносят ущерб нашим центральным интересам безопасности", - заявила Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Вас также могут заинтересовать новости: