Украинские защитники сдерживают натиск оккупационных войск и наносят противнику значительные потери.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 85. Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении – там произошло более трети от всех боев. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Приграничье Сумской и Черниговской областей продолжает страдать от артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. Между тем на Харьковщине наши воины отбили в настоящее время пять штурмов противника в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы.

Отмечается, что на Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений у Стельмаховки. Еще один бой продолжается неподалеку Берестового. Ситуация контролируемая. На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 10 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два – продолжаются.

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"Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского и Спорного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются. На Краматорском направлении захватчики совершили восемь безуспешных штурмов вблизи Часового Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки. На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 13. 12 наши воины остановили, еще один бой, возле Нью-Йорка, продолжается. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся город Торецк, еще одним КАБом террористы ударили по Катериновке. Наши позиции в районе Нью-Йорка враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами – выпустил 16 единиц", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калиновки, Евгеновки, Яснобродовки и Уманского.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, 13 боев еще продолжаются. Самый активный враг возле Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, подверглись ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации. КАБами российские террористы нанесли поражение по районам населенных пунктов Гродовка, Водяное Второе и Миролюбовка.

Кроме того, как говорится в сводке, завершились четыре боя вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении.

"На Времевском направлении продолжаются боестолкновения неподалеку Водяного и Константиновки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении почти два десятка управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Большой Новоселки. На Ореховском направлении отбит вражеский штурм возле Малой Токмачки. На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Три атаки россиян успеха не имели. Авиаударам КАБами подверглись Ольговка и Шевченковка", – заявили в Генштабе.

Война в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, Украина утром 8 июля оказалась под ракетной атакой РФ. Враг ударил по Кривому Рогу, Днепру и Киеву. В Воздушных силах ВСУ заявили, что около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. По предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов.

По состоянию на 15:30 в Киеве в результате вражеской атаки погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал. Всего сегодня от ударов оккупантов по Украине погиб 31 человек, еще 125 – пострадали.

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