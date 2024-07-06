По словам аналитиков, активизация боевых столкновений в конце июня связана с началом боев за Торецк и Нью-Йорк.

В последнее время количество столкновений на фронте продолжает расти. Так, среднесуточное число столкновений в мае было 122.1, в июне 124.5, а за июль уже 160.4. Об этом сообщает DeepState.

Аналитики указывают на интересный факт: в начале июня произошло падение интенсивности, но под конец месяца динамика существенно выросла. В частности, за 1-10 июня в среднем было 101.6 в сутки, за 11-20 июня уже 125.8, а вот за 21-30 июня выросло до 146.2.

"Активизация в конце прошлого месяца связана с началом боев за Торецк и Нью-Йорк. Рост и постоянство столкновений в мае соответственно с началом кацапского наступления на Харьковщине", - отмечает издание. Видео дня

Ситуация на фронте - последние новости

Оккупанты изо всех сил пытаются вклиниться в оборону ВСУ на востоке. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По предварительным данным военных, в субботу, 6 июля, украинские защитники обезвредили только на Покровском направлении 181 оккупанта. По состоянию на 22:00 на фронте произошло 123 боевых столкновения.

Самой горячей ситуация оставалась на Покровском направлении, россияне активны и на Лиманском и Кураховском направлениях.

Ранее командующий ВС ВСУ Николай Олещук показал удары России по аэродромам. По его словам, в этих атаках все не так однозначно. Командующий подчеркнул, что "у врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут".

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