Военный считает, что Украина застряла в поединке с более сильным врагом, потому что не смогла воспользоваться его слабостью.

Полковник запаса ВВС США Джеффри Фишер считает, что после удачного поражения Силами обороны Украины двух российских самолетов-разведчиков А-50 пилотам РФ лучше симулировать болезнь, чем выходить на вылет. При этом в интервью для Лига он подчеркнул, что противник действует с учетом своих предыдущих ошибок.

"Мы видели дрон, который приземлился на А-50. В ближайшее время, если бы я был членом экипажа А-50, я не захотел бы идти на вылет. Лучше симулировать болезнь или сломать ногу. Любая причина подойдет, потому что моих коллег успешно сбивают. Дронами или ракетами, украинскими или нет - это не имеет значения", - сказал военный.

При этом он подчеркнул, что россияне, учитывая свои ошибки, учатся на поле боя.

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"Это вызов. В начале Великой войны действия РФ были ужасно некомпетентны. Но война - хороший учитель. Воздушные силы тоже учатся. Значит, сбивать А-50 будет труднее. Пока что Украина имеет преимущество. Но важно продолжать наказывать Россию. Прежде чем она сможет адаптироваться и ударить с новой, эффективной тактикой", - отмечает Фишер.

Он также отмечает, что драгоценное время на свое совершенствование противник получает, в частности, из-за "страха перед эскалацией" администрации президента США Джо Байдена. По мнению военного, если бы западные союзники вместо "поэтапного подхода" сразу предоставили Украине помощь в нужном объеме, оккупанты не смогли бы адаптироваться.

"Теперь вы застряли в поединке с более мощным врагом, потому что сначала не смогли воспользоваться его слабостью", - объясняет Фишер.

По его мнению, Запад не может немедленно предоставить Украине все необходимое для победы оружие, даже если захочет.

"А он не хочет. США и ЕС, их экономики, не находятся в военных условиях, как россияне. Российская экономика может упасть, потому что в конце концов не сможет инвестировать такие значительные средства в производство оружия, не сжигая себя. Но кто знает, сколько она еще продержится", - сказал Фишер.

Он добавил, что по сравнению с российским или иранским оружием в Европе оно очень дорогое из-за высоких затрат на рабочую силу и материалы. По словам американского военного, европейские страны после распада СССР вложили значительные средства в социальные программы, поскольку поверили, что войны никогда больше не будет. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Запад понял, как ошибался, но сейчас там "не имеют бюджетов", чтобы перейти на военное положение. Кроме того, большинство европейцев не воспринимают идею "заменить социальные программы инвестициями в оружие".

"США - в несколько лучшей ситуации. Но пока население не убедится, что нужно перейти на условия военного времени и пойти на определенные жертвы, не знаю, получите ли (украинцы - УНИАН) такую помощь", - рассуждает Фишер.

В то же время он выразил надежду, что с прибытием в Украину необходимого количества самолетов F-16 и Mirage 2000 Силы обороны достигнут преимущества в небе, а Сухопутные войска смогут стабилизировать фронт. Тогда при взаимодействии всех родов войск ВСУ смогут перейти в наступление.

"Можно иметь преимущество в небе и топтаться на земле. Нужна сноровка, чтобы капитализировать эффект синергии", - пояснил полковник запаса.

Он также не исключает, что без соответствующего прорыва ВСУ война затянется еще больше.

"Как говорят наши генералы, если война длится более полугода, то может длиться годами. Пока не вижу признаков ее завершения... Надеюсь, украинское командование анализирует свои ошибки и делает правильные выводы. Украинская армия хорошо учится", - сказал Фишер.

Помощь ВВС США Украине

Как сообщал УНИАН, пилот F-16 объяснил, почему в США задерживают передачу истребителей. Полковник запаса ВВС США Джеффри Фишер заявил, что в течение года в США готовят несколько тысяч пилотов, но, по его словам, процесс является тяжелым и долгим.

Он рассказал, что в Воздушных силах США подход поэтапный - сначала пилота учат базовым авиационным навыкам, затем готовят для работы на конкретных типах машин - грузовые, транспортные, истребители, бомбардировщики и тому подобное.

В целом на обучение уходит полтора-два года и $1-3 млн. Из-за таких значительных расходов США требуют, чтобы подготовленные пилоты отслужили в ВВС еще 10-12 лет, чтобы компенсировать вложенные инвестиции. Также США отвечают за подготовку пилотов для других стран, за год это - несколько тысяч.

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