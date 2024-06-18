Также полковник запаса ВВС США рассказал, как проходит обучение пилотов в Америке.

Полковник запаса ВВС США Джеффри Фишер заявил, что в течение года в США готовят несколько тысяч пилотов. Однако, по его словам, процесс является тяжелым и долгим.

"В Воздушных силах Армии США подход поэтапный. Сначала пилота учат базовым авиационным навыкам. Затем - готовят для работы на конкретных типах машин - грузовые, транспортные, истребители, бомбардировщики и тому подобное. От начала до конца - полтора-два года и $1-3 млн. Трудно, долго и дорого. Поэтому США требуют, чтобы подготовленные пилоты отслужили в ВВС еще 10-12 лет, чтобы компенсировать вложенные инвестиции. Также США отвечают за подготовку пилотов для других стран. В общем, за год готовят несколько тысяч пилотов", - отметил он в интервью для LIGA.net.

По словам Фишера, задержки F-16 для Украины связаны с тем, что не США предлагали эти истребители нашей стране, а НАТО.

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"Сразу проясню: США не предлагали [Украине] F-16. Все они предложены НАТО. Что-то происходит в Совете национальной безопасности и на обсуждениях по закрытым каналам с РФ. Это вызывает у Байдена серьезные опасения, что F-16 Москва будет считать эскалацией. Мне это смешно, но не я принимаю решения", - считает военный.

В то же время он отметил, что значительным преимуществом является разрешение США бить ракетами АТАCMS по территории России.

"Приятно, что Вашингтон разрешил хотя бы ограниченно бить ракетами АТАCMS по РФ. Хотя, как по мне, ограниченность до сих пор слишком велика. Россия - экзистенциальная угроза существованию Украины. Если украинский Генштаб где-либо на ее территории видит легитимные цели, он должен иметь возможность поражать их", - заверил полковник запаса ВВС США.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что может стать целью для истребителей F-16. По его словам, быстрого эффекта от получения этих самолетов не стоит ожидать.

"Конечно, что самолеты это достаточно мощная составляющая, а в условиях широкого ведения боевых действий необходимо понимать, что это многокомпонентная составляющая, которая также предусматривает применение сухопутного компонента. Эффективные и слаженные действия приведут к успеху", - заверил Евлаш.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, сколько F-16 могут получить ВСУ в этом году. Он отметил, что поставки будут происходить в два-три этапа.

"То есть это уже было бы достижение. Больше именно в этом году - вряд ли. Все же дальше это будет обеспечение на следующий год. Но 12 или даже 14 - это уже довольно неплохо, это усиление. Эскадрилья, безусловно, усилит наши возможности", - отметил эксперт.

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