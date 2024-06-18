ВСУ будут финансировать из местных бюджетов / фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Верховная Рада разрешила местным советам финансировать подразделения Сил обороны Украины. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

"Наконец принят законопроект №9559д, который позволяет местным советам финансировать подразделения сил обороны, также возвращает возможность проведения дистанционных заседаний коллегиальных органов местного самоуправления и регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения", написал он.

Железняк отметил, за законопроект в целом проголосовали 303 депутата.

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Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины (№9559д) был зарегистрирован 30 августа 2023 г.ода Документ был поддержан в первом чтении 11 апреля.

Как известно, по городам Украины время от времени проходят акции протеста "Деньги на ВСУ" с требованием выделять больше средств из городского бюджета на нужды армии.

В 2024 году из местных бюджетов изъяли "военный" НДФЛ и перераспределили межбюджетные трансферты. Несмотря на уменьшение финансовой состоятельности, общины продолжают помогать фронту, иногда нарушая нормы бюджетного законодательства. В связи с этим участились случаи обвинений мэров городов в нецелевом использовании средств.

По информации Движения "Честно", до сих пор существовало три законодательно утвержденных способа оказания помощи военным подразделениям. Первый обеспечение добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) питанием, медикаментами, обмундированием, но не техникой и не оружием. Второй перечисление средств в госбюджет или же конкретной воинской части в виде субвенции (всего в 2023 году местные общины добровольно перечислили на нужды ВСУ более 16 млрд гривень). И третий покупка военных облигаций.

Война – последние новости

Продолжается полномасштабная война в Украине, и сейчас неизвестно точное число россиян, попавших в окружение в городе Волчанск (Харьковская область) на территории агрегатного завода.

Российское наступление на Сумщину сорвалось из-за того, что врагу пришлось бросать свои силы дополнительно на Харьковское направление, где у них все пошло не по плану. На Харьковском направлении Силы обороны "уже в наступлении".

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