Парламент проголосовал в целом законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления.

Верховная Рада разрешила местным советам финансировать подразделения Сил обороны Украины. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

"Наконец принят законопроект №9559д, который позволяет местным советам финансировать подразделения сил обороны, также возвращает возможность проведения дистанционных заседаний коллегиальных органов местного самоуправления и регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения", – написал он.

Железняк отметил, за законопроект в целом проголосовали 303 депутата.

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Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины (№9559д) был зарегистрирован 30 августа 2023 г.ода Документ был поддержан в первом чтении 11 апреля.

Как известно, по городам Украины время от времени проходят акции протеста "Деньги на ВСУ" с требованием выделять больше средств из городского бюджета на нужды армии.

В 2024 году из местных бюджетов изъяли "военный" НДФЛ и перераспределили межбюджетные трансферты. Несмотря на уменьшение финансовой состоятельности, общины продолжают помогать фронту, иногда нарушая нормы бюджетного законодательства. В связи с этим участились случаи обвинений мэров городов в нецелевом использовании средств.

По информации Движения "Честно", до сих пор существовало три законодательно утвержденных способа оказания помощи военным подразделениям. Первый – обеспечение добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) питанием, медикаментами, обмундированием, но не техникой и не оружием. Второй – перечисление средств в госбюджет или же конкретной воинской части в виде субвенции (всего в 2023 году местные общины добровольно перечислили на нужды ВСУ более 16 млрд гривень). И третий – покупка военных облигаций.

Война – последние новости

Продолжается полномасштабная война в Украине, и сейчас неизвестно точное число россиян, попавших в окружение в городе Волчанск (Харьковская область) на территории агрегатного завода.

Российское наступление на Сумщину сорвалось из-за того, что врагу пришлось бросать свои силы дополнительно на Харьковское направление, где у них все пошло не по плану. На Харьковском направлении Силы обороны "уже в наступлении".

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