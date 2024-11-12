Когда оккупанты начнут терять силы и перестанут давить, их фронт также начнет сыпаться.

Начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко заявил, что ситуация на фронте действительно сложная, а темп войны с каждым днем только растет.

В эфире "Эспрессо" он отметил, что россияне адаптируются к своим ошибкам и совершенствуют средства поражения. При этом потери РФ также растут. В частности, если раньше речь шла о сотнях раненых и убитых, то теперь они измеряются тысячами. Несмотря на это Кремль готов к этим потерям и продолжает давить на Украину.

По словам Назаренко, когда оккупанты начнут терять силы и перестанут давить, их фронт также начнет сыпаться. Причина в том, что захватчики не смогут поддерживать уровень темпа ведения боевых действий, а потери будут расти.

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"Сейчас серая зона - это зона, где уничтожается все благодаря действиям Сил обороны, беспилотных систем, ударных дронов, коптеров со сбросами, минометов и артиллерии. Поэтому линия фронта является довольно динамичной", - резюмировал начальник разведки артиллерии.

Война в Украине - ситуация на фронте

Покровское направление остается "горячей" точкой фронта. В последние дни ситуация там значительно обострилась, сообщил мэр Геническа, доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила о том, что российские оккупанты продолжают накапливать личный состав в районе Часового Яра и Торецка для будущего удара.

В то же время за минувшие сутки потери российских оккупантов на войне в Украине составили около 1950 человек.

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