По его словам, россиянам безразлично, кого убивать. Поэтому среди жертв много гражданских украинцев.

Покровское направление остается "горячей" точкой фронта. В последние дни ситуация там значительно обострилась, сообщил мэр Геническа, доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"На Покровском направлении обстановка плохая, враг ежедневно продвигается стабильно заданным темпом, потому что отступая, наши не могут нормально занять оборону", - отметил Бунятов.

По словам "Османа", на дорогах от Шевченкового до Новоалексеевки, кроме уничтоженной военной техники, можно встретить уничтоженные гражданские автомобили и гражданские трупы на дорогах.

Видео дня

"Р*сне абсолютно все одного кого убивать, главное чтобы это был украинец, а гражданский он или военный - неважно", - подытожил военный.

Война в Украине: ситуация на фронте

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила о том, что российские оккупанты продолжают накапливать личный состав в районе Часового Яра и Торецка для будущего удара. Сейчас оккупанты не имеют возможности применять технику для наступления на Часов Яр, поскольку не могут пересечь канал в городе.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, РФ будет пытаться максимально занять территории под любые политические вызовы в мире. По его мнению, сейчас для российского диктатора Путина, Покровск является политическим направлением, а не только военным.

Вас также могут заинтересовать новости: