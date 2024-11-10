В частности, враг накапливает силы возле Часового Яра.

Российские оккупационные войска продолжают накапливать личный состав в районе Часового Яра и Торецка Донецкой области для будущего удара. Такое заявление сделала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Сейчас мы говорим о том, что там находятся кадровые части, укомплектованные контрактниками и укомплектованы они хорошо. Они имеют возможность подводить резервы, личный состав, и к сожалению имеют высокий уровень комплектования", – рассказала она в эфире "Суспільного".

Отмечается, что пока у оккупантов нет возможности наступать на Часов Яр, применяя технику. Для этого врагу нужно навести переправы через канал, чему мешают активные обстрелы. Украинские защитники будут и в дальнейшем "держать этот канал под бдительным оком нашей артиллерии", – сказала Бобовникова.

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Что касается ситуации на Торецком направлении, то там уменьшилось как количество штурмов, так и характер атак.

"Враг использует большее количество личного состава и они несут большие потери. Каждый день мы видим, что ежедневно враг теряет 50-70 человек убитыми и ранеными", – добавила пресс-секретарь.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 9 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 153 боевых столкновения, из которых 40 – на Кураховском, а 36 – на Покровском направлении.

Кроме того, россияне прощупывают оборону ВСУ на Бахмутском направлении. Командир роты огневой поддержки 5 ОШБр Николай Зинько рассказал, что оккупанты пытаются найти слабое место и вклиниться туда.

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