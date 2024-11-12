В районе Часового Яра противник накапливает живую силу.

Россияне пытаются снова собрать силы в ударный кулак в направлении Часового Яра Донецкой области. Оккупанты очень спешат и нервничают.

Об этом рассказал в эфире телемарафона главный сержант роты огневой поддержки 5 отдельной штурмовой Киевской бригады Юрий Сиротюк. По его словам, на Часовоярском направлении враг продолжает проводить штурмы, преимущественно используя для этого пехотные группы.

"Все говорят об огромном преимуществе России, и мы видим это преимущество в выносливости. На самом деле они не ведут войну на истощение, потому что могли бы экономить немножко своих "ванек" и "побеждать" спокойнее, если считают, что могут нас победить. Но они сейчас пытаются постоянно бросаться в бой. То есть, у них что-то не получается. Мы видим снова очередное накопление живой силы врага. Знаем, что они немного железа подвезли, "мангалов", которых поплавленных очень много стоит на полях вокруг нас. Поэтому мы видим, что враг спешит, нервничает", акцентировал Сиротюк.

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Он добавил, что российская тактика малых пехотных групп действительно принесла много хлопот украинским защитникам. Враг пытался проникать за боевые порядки и активно бить по логистике. Также уже на расстоянии 10 километров от линии соприкосновения без РЭБа не может двигаться ни автомобиль, ни пехотинец, потому что все просто кишит вражескими дронами.

По словам военного, в районе Часового Яра российские оккупанты пытаются собрать силы для усиления натиска.

"Видим все эти все потуги врага, попытки снова собрать силы в ударный кулак. И такое складывается впечатление, что они почему-то очень спешат. Потому что это как-то очень нелогично. Если они считают, что у них преимущество артиллерийское, преимущество во всем, то зачем так спешить? Но мы видим, что бросают ежедневно малые группы, они двигаются, пытаются искать наши огневые средства, умирают, попадают в плен", – подчеркнул Сиротюк.

Он добавил, что "холодная погода стимулирует к горячим событиям на фронте", и украинские защитники к этому готовы.

Война в Украине: ситуация на фронте

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила о том, что российские оккупанты продолжают накапливать личный состав в районе Часового Яра и Торецка для будущего удара. Сейчас оккупанты не имеют возможности применять технику для наступления на Часов Яр, поскольку не могут пересечь канал в городе.

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, РФ будет пытаться максимально занять территории под любые политические вызовы в мире. По его мнению, сейчас для российского диктатора Путина, Покровск является политическим направлением, а не только военным.

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