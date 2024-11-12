За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более 250 единиц техники.

За минувшие сутки потери российских оккупантов на войне в Украине составили около 1950 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины ориентировочно составляют около 712 610 человек.

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Также уничтожено большое количество российской техники:

танков - 9 276 (+23 единицы за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 18 847 (+81),

артиллерийских систем - 20 352 (+38),

РСЗВ - 1 249 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 737 (+61),

автомобильной техники и автоцистерн - 28 870 (+68),

специальная техника - 3 626 (+6).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 996 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 2636 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров и одна подводная лодка врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

В частности, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 57 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово.

На Покровском направлении защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Проминя, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Проминь.

На Времовском направлении противник совершил 14 штурмов украинских позиций в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

Война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, российским оккупантам осталось менее 9 километров до Днепропетровской области. Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" поделился, что 11 ноября враг смог продвинуться на несколько километров на левом фланге от Гуляйполя.

Кроме того, в Forbes рассказали, что россияне хаотично катят много техники под огонь ВСУ в Курской области. Российские морские пехотинцы и десантники, а также подкрепления из КНДР активно штурмуют украинские позиции.

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