Большинство украинских защитников признают, что сейчас нехватка солдат является такой же критической, как и дефицит оружия.

Пока весь мир празднует Рождество, украинские военные на передовой сдерживают натиск оккупантов и гадают, сможет ли избранный президент США Дональд Трамп положить конец войне, которую развязала Россия.

О настроениях украинских защитников пишет The Washington Post. Хорошего настроения нет, признался изданию заместитель командира батальона 33-й механизированной бригады по имени Кирилл.

"Никто не чувствует, что конец близок. Моральный дух опускается все ниже и ниже, становится все хуже и хуже", – добавил 37-летний военный.

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Это уже третьи зимние праздники, которые Украина встречает в условиях полномасштабной войны. И обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа провести переговоры с целью прекращения войны заставляет многих задуматься, будет ли еще один, четвертый такой год. Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. При этом он сигнализирует о том, что помощь в сфере безопасности со стороны Вашингтона будет уменьшена.

Когда украинских защитников из рядов 33-й бригады спросили, что они думают о возможном прекращении огня в 2025 году, бойцы ответили, что приветствовали бы перемирие. В то же время воины скептически относятся к тому, что оно наступит в ближайшее время.

Многие из украинских защитников выразили сомнение в том, что российский диктатор Владимир Путин согласится на мир, пока российские войска продолжают продвигаться и одерживать победы. Мирное соглашение с агрессором, вероятно, также предусматривало бы сохранение Москвой контроля над оккупированными территориями – речь идет о более 20% территории Украины.

"Я боюсь, что нас просто бросят. Такие мысли закрадываются – что поддержка и поставки от наших союзников, боеприпасов просто остановятся. Если у нас этого не будет, нам не из чего будет стрелять", – говорит 26-летний Александр.

Но большинство украинских защитников признают, что сейчас нехватка солдат является такой же критической, как и дефицит оружия. В 33-й бригаде на некоторых должностях, таких как водитель бронетранспортера, был только один человек на батальон. Такая ситуация усложняла логистику безопасной транспортировки войск из окопов и обратно.

"У нас вообще есть пехота? У нас есть только несколько ребят, и им больше 50 лет. Что они могут сделать?", – заявил 37-летний оператор БПЛА Денис.

39-летний Феликс, который отвечает за материально-техническую и моральную поддержку своего подразделения, говорит, что военные просто истощены. Он выразил надежду, что инаугурация Дональда Трампа в январе 2025 года ознаменует поворотный момент в войне в сторону переговоров, поскольку это может дать солдатам столь необходимый перерыв:

"Так не может продолжаться дальше. Мы отходим. А они продвигаются все дальше и дальше. О какой победе может идти речь? ... Если наши чиновники не могут положить этому конец, возможно, Трамп сможет".

В то же время капеллан Николай Багиров надеется, что прекращение огня состоится до Пасхи.

"Мы не можем жить без надежды", – добавил он.

48-летний военный по имени Олег, который проводил Рождество в одном из медицинских пунктов, восстанавливаясь после ранения позвоночника, говорит, что "это еще не скоро закончится":

"Русские не остановятся. Они не хотят жить мирно".

Война в Украине: это стоит знать

Российские захватчики давят на фронте, враг оккупировал Украинку Донецкой области. Кроме того, фиксируется продвижение оккупантов в районе нескольких населенных пунктов, сообщает DeepState.

"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки", – говорится в сообщении.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что США увеличивают поставки помощи Украине. По его словам, темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов.

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