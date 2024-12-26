Зеленский акцентировал, что темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов.

Соединенные Штаты Америки увеличивают поставки военной помощи в Украину. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня был доклад главкома Сырского, министра обороны Умерова. Фронт. Обеспечение. Очень важно то, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов", – сказал он в вечернем обращении.

Зеленский акцентировал, что Украина нуждается в большей силе оружия и сильных позициях для дипломатии.

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"И каждое подразделение, каждая бригада, которая это обеспечивает, приближает для нас возможность нормального мира", – добавил президент.

Помощь США Украине: вы могли это пропустить

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, комментируя атаку РФ по Украине 25 декабря, заявил, что поручил Пентагону продолжить резкое увеличение поставок оружия в Украину. Он отметил, что в течение последних месяцев Вашингтон передал Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Еще больше – уже в пути.

Ранее стало известно, что США планируют увеличить производство ракет. Контракт предусматривает увеличение объемов производства ракет Harpoon, JASSM, противокорабельных ракет большой дальности (LRASM), Tomahawk и другого высокоточного ударного оружия. Часть из них будет отправлена в Украину в качестве военной помощи.

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