Уничтожен очередной командный пункт оккупантов.

В Донецкой области ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов, где находились более 20 старших офицеров.

Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

"В Донецкой области, пришла только что информация, "накрыли" передовой командный пункт с более 20 российских старших офицеров, здание уничтожено чуть более чем полностью", - рассказал он.

Других деталей Арестович не уточнил.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские артиллеристы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили пункт дислокации командного состава одного из подразделений вражеской армии.

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