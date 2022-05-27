Местным жителям, которые остаются, доставили хлеб, продукты, детское питание, подгузники.

Из Святогорска и Райгородка Донецкой области удалось вывезти около полусотни человек, среди которых раненые взрослые и дети.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной полиции Украины.

Отмечается, что эвакуация проходит в сложных условиях, потому что линия фронта меняется ежеминутно, а дорогу простреливают россияне. Людей вывозили под разрывами снарядов на бронированном транспорте. Половина из спасенных - дети.

Полицейские забрали 11 жителей села Студенок, которых доставили в Святогорск украинские военные. В числе эвакуированных - трехлетний мальчик, в теле которого два осколка - его ранило в живот и ногу.

Согласно сообщению, оккупанты продолжают наступление на севере Донецкой области и ведут постоянный обстрел населенных пунктов. По словам жителей, сейчас в селе Студенок остались единицы. В самом Святогорске остаются около 800 жителей.

Еще около 40 человек полиция эвакуировала из пгт Райгородок, который также находится под вражеским огнем. Граждан забирали с оговоренных мест сбора, а за маломобильными заезжали по адресам.

Для эвакуированных организовано временное жилье, питание, врачебная помощь.

Тем, кто остается, полицейские доставили хлеб, продукты, детское питание, подгузники. Правоохранители обошли улицы и составили перечень потребностей граждан – все это будут пытаться доставить в ближайшее время.

Из Лисичанска, который российские войска пытаются окружить, удалось вывезти еще более 30 жителей, в том числе 13 детей.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время, но самая продуктивная. Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых человек, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться. Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор... несколько часов уговоров и 31 человек уже сидел в бронированной машине, из них 13 детей", - отметил Гайдай.

По его словам, одну женщину после эвакуации передали врачам, потому что на днях она перенесла инсульт.

Гайдай также сообщил, что в результате обстрелов поврежден грузовик, который вез гумгруз для тех, кто остался в области.

"Ударной волной повреждено лобовое стекло. Починим и снова вперед", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля глава военно-гражданской администрации Лисичанска Александр Заика заявил, что ситуация в городе накаляется, поэтому нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность.

8 мая эвакуация из Луганской области была приостановлена из-за обстрелов оккупантами "дороги жизни" - трассы Лисичанск-Бахмут.

25 мая Гайдай сообщил, что враг уже оккупировал около 95% Луганской области.

По оперативным данным британской разведки, российские войска пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск на Луганщине, недавно захватив несколько сел к юго-западу от Попасной.