По словам американского генерала, в рядах российских оккупантов очень много проблем.

Генерал Вооруженных Сил США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что с наступлением зимы Украина продолжит освобождать свои территории, в то же время России будет гораздо сложнее вести войну, по сравнению с Украиной.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

"Не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы. Логистика россиян очень слабая, мосты разрушены, так же как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту", – отметил Петреус.

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По словам американского генерала, в рядах оккупантов очень много проблем. Российским военным не хватает не только вооружения, но даже и теплой одежды. Кроме того, моральный дух российской армии очень низок.

"Они не понимают, за что они воюют. В основном на фронте представители национальных меньшинств, которые были брошены на линию соприкосновения", – отметил Петреус.

Экс-директор ЦРУ добавил, что скорость наступления украинских военных будет зависеть, в частности, от того, каким образом будет распланирована и выполнена эта кампания.

Какой будет война в Украине с наступлением зимы

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин ожидает, что Вооруженные Силы Украины зимой продолжат освобождать украинскую землю. Он отметил, что в последнее время украинские силы были очень эффективными на востоке и юге страны, поскольку возвращают свою территорию из-под российской оккупации.

Ранее экс-командующий Сухопутными силами США в Европе в 2014-2018 годах, генерал в отставке Бен Ходжес также выразил мнение, что для российских оккупантов условия боевых действий зимой будут сложнее, чем для Вооруженных Сил Украины во время наступления.

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