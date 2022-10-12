Международные партнеры намерены помочь украинскому государству быть эффективным на поле боя, отметил министр обороны США.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин ожидает, что Вооруженные силы Украины зимой продолжат освобождать украинскую землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6"), которое состоялось в Брюсселе (Бельгия).

"Международное сообщество остается в единстве и сосредоточенным, и готово сделать все, что нам удастся, для того, чтобы помочь Украине защитить ее интересы и суверенную территорию", - заявил Остин.

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"Я ожидаю, что Украина в течение зимы продолжит делать все, что сможет для возвращения своей территории, и чтобы быть эффективной на поле боя. И мы будем делать все, что сможем, чтобы убедиться, что они (украинцы - Ред.) имеют то, что нужно для эффективности", - подчеркнул министр обороны США.

Он отметил, что в последнее время украинские силы были очень эффективными на востоке и юге страны, поскольку возвращают свою территорию из-под российской оккупации.

"Мы можем ожидать, что такая активность продолжится зимой", - отметил Остин.

Как сообщал УНИАН, ранее Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически удастся сделать.

Контрнаступление Украины - это стоит знать

Вооруженные силы Украины в конце августа пошли в контрнаступление. Нашей армии удалось почти полностью деоккупировать Харьковскую область.

2 октября стало известно, что от войск РФ полностью зачищен город Лиман Донецкой области.

8 октября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что в двух громадах Донецкой области от врагов освободили 40 населенных пунктов.

На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября защитники Украины освободили более 1 170 кв. км территории. 12 числа в ВСУ сообщили, что на Херсонщине освобождены еще пять населенных пунктов.

Также украинская армия движется вперед в Луганской области. Сообщалось об освобождении 7 населенных пунктов.

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