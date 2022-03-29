В частности из Мариуполя в Запорожье можно будет выехать на собственном автотранспорте.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что на сегодня (29 марта) согласовано три гуманитарных коридора.

Об этом говорится в ее видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.

"Согласовано три гуманитарных коридора", - отметила Верещук.

Так, в Донецкой области из города Мариуполь в город Запорожье можно будет выехать на собственном автотранспорте.

"Также сейчас из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Мы рассчитываем, что к вечеру они доберутся до города. Вчера нам удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора, мы решали вопрос их проезда в оперативном режиме", - рассказала Верещук.

Она поблагодарила водителей и сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за смелость.

"Напоминаю, что по адресу: улица Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка", - отметила чиновник.

Она также добавила, что в городе Бердянск работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам. Контакты гуманитарных штабов: 3-62-76, 3-52-52; 0975515917 и 0504397529.

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье: (095)220-41-11, (067)220-41-12 и 0800-503-508.

"Еще один коридор, который мы сегодня надеемся реализовать, Запорожская область: из города Мелитополь в город Запорожье. Автобусы и гуманитарная помощь уже выехали утром из Запорожья. Время прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После проезда до города автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС-10, улица Алексеева, 12", - сообщила Верещук.

Кроме того, из города Энергодар в город Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10.00 "отправляется колонна людей на частном транспорте". "Место формирования колонны - напротив горсовета, улица Курчатова, 14", - отметила министр.

Также, добавила Верещук, к Энергодара в сопровождении ГСЧС из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские защитники уничтожили около 17,2 тысячи оккупантов.

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