Также наши военные уничтожили 127 вражеских самолетов, 129 вертолетов и 597 танков.

С начала полномасштабной войны, украинские защитники уничтожили около 17 тыс. 200 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, защитники Украины не только ликвидируют оккупантов, но и уничтожают вражескую технику. По информации Генштаба ВСУ, российские военные уже потеряли примерно 597 танков.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составили: личного состава - около 17200 человек, танков ‒ 597 ед, боевых бронированных машин ‒ 1710 ед, артиллерийских систем – 303 ед, РСЗО - 96 ед, средства ПВО - 54 ед, самолетов – 127 ед, вертолетов – 129 единиц, автомобильной техники - 1178 ед, корабли /катера - 7 ед, цистерн с ГСМ - 73, БПЛА оперативно-тактического уровня - 71. Специальная техника - 21. Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ на отдельных направлениях успешно контратакуют, за сутки они уничтожили 17 воздушных объектов РФ.

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