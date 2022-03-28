В Украине сегодня не будет эвакуации из зоны боевых действий.
Об этом сообщает вице-премьер по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Телеграм-канале.
"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, из соображений безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - написала она.
Накануне работали два коридора для эвакуации, оба - на Донбассе. Всего на мирную территорию удалось вывезти более тысячи человек.