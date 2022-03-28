Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

В Украине сегодня не будет эвакуации из зоны боевых действий.

Об этом сообщает вице-премьер по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Телеграм-канале.

"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, из соображений безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - написала она.

Накануне работали два коридора для эвакуации, оба - на Донбассе. Всего на мирную территорию удалось вывезти более тысячи человек.

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