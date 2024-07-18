Защитник Мариуполя и бывший военнопленный Виктор Лахно с позывным "Лелека" заявил, что при крайнем обмене в Украину вернули украинского военного, который сотрудничал с РФ и был причастен к издевательствам над "азовцами".
Сам "Лелека" попал в окруженный Мариуполь на вертолете и после выхода ВСУ из "Азовстали" пробыл в плену оккупантов 13 месяцев. Как сообщил военный в Instagram, Максим Бобилев, которого вернули домой 17 июля, якобы причастен к избиению бойцов "Азова", участвовал в "приемках" (перемещение из грузовика в камеры в месте содержания), а также сотрудничал с российской администрацией.
В посте Лахно сообщил, что Бобылев хотел получить гражданство РФ и отказаться от украинского. "Информацию я уже передавал соответствующим органам", - добавил Лахно.
Освобожденный военнопленный также предположил, что РФ могла добавить Бобылева в списки на обмен, чтобы спровоцировать ИПСО: "Тезисы, которые могут использовать - это осуждение военнопленного после его обмена".
Между тем представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" сказал, что за этой историей в ведомстве следят. "Если есть факты, которые требуют проверки и дополнительного внимания, в том числе и с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится", - заявил Юсов.
Обмен военнопленными 17 июля
Вчера днем сало известно, что Украина и Россия провели новый обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 95 украинских защитников.
"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, пограничники", - сообщил президент Владимир Зеленский и поблагодарил ОАЭ, которые стали посредником для этого обмена.