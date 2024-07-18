Представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что за этой историей в ведомстве следят.

Защитник Мариуполя и бывший военнопленный Виктор Лахно с позывным "Лелека" заявил, что при крайнем обмене в Украину вернули украинского военного, который сотрудничал с РФ и был причастен к издевательствам над "азовцами".

Сам "Лелека" попал в окруженный Мариуполь на вертолете и после выхода ВСУ из "Азовстали" пробыл в плену оккупантов 13 месяцев. Как сообщил военный в Instagram, Максим Бобилев, которого вернули домой 17 июля, якобы причастен к избиению бойцов "Азова", участвовал в "приемках" (перемещение из грузовика в камеры в месте содержания), а также сотрудничал с российской администрацией.