Национальный банк Украины впервые обнародовал показатели деятельности крупнейших лицензированных операторов рынка обмена наличной валюты.

Эти данные, предоставленные финансовым регулятором порталу "Минфин", демонстрируют значительный рост и успешную деятельность компаний, работающих в легальном сегменте этого рынка.

Как свидетельствуют данные Нацбанка, показатели лидеров рынка по размеру активов демонстрируют их стабильность и рост.

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ТАБЛИЦА. ТОП-5 крупнейших финансовых компаний по обмену наличных валют по размеру активов(данные приведены в млн грн)

Отраслевым лидером по динамике прироста активов стала финансовая компания "Либерти Финанс", входящая в "КИТ Групп". Ее активы выросли на 211,1% – с 72,1 млн грн в 2022 году до 224,3 млн грн в 2023 году. Лидер рейтинга по размеру активов, "Украинская финансовая группа", показала прирост активов на 11,8%, увеличив их с 428,4 млн грн в 2022 году до 479 млн грн в 2023 году.

Показатели и динамика финансовых результатов компаний свидетельствуют об их эффективном управлении и росте прибыльности.

ТАБЛИЦА. ТОП-5 крупнейших финансовых компаний по обмену наличных валют по финансовому результату(данные приведены в млн грн)

"Альфа-Инвест Групп" возглавила рейтинг по финансовому результату с 189,4 млн грн в 2023 году, показав динамику роста 2964,7% по сравнению с 2022 годом. На втором месте находится ФК "Либерти Финанс" из "КИТ Групп", с финансовым результатом 153,9 млн грн в 2023 году.

Показатели крупнейших операторов рынка обмена валют по суммам уплаченных налогов свидетельствуют об их значительном вкладе в государственный бюджет. Крупнейшие плательщики налогов в этом сегменте финансового рынка – "Альфа-Инвест Групп" и "Либерти Финанс" из "КИТ Групп", которые уплатили 42,3 млн грн и 33,8 млн грн налогов соответственно.

ТАБЛИЦА. ТОП-5 крупнейших финансовых компаний по обмену наличных валют по уплате налога на прибыль(данные приведены в млн грн)

Известно, что в последние несколько лет Национальный банк Украины проводит реформирование сектора обмена наличной валюты, параллельно очищая его от серых и теневых операторов. Благодаря этой политике финансового регулятора и правоохранительных органов большие объемы валютообменных операций переходят в легальный сегмент к лицензированным финансовым компаниям, что положительно влияет на их развитие и рост показателей.