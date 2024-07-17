Стороны должны обменяться 180 военнопленными.

Украина и Россия планируют провести масштабный обмен пленными. Если обмен состоится, то домой вернутся 90 украинцев.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, стороны планируют обменяться 180 военнопленными. Соглашение должны осуществить при содействии Объединенных Арабских Эмиратов утром среды, 17 июля.

По информации агентства, каждая сторона планирует освободить по 90 человек. Если сделка состоится, то этот обмен увеличит общее количество заключенных, обмененных при посредничестве ОАЭ в этом году, до почти 1 400 человек.

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Обмен пленными

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал Украину и РФ провести обмен пленными в формате "всех на всех". Глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что украинская сторона выступает только "за", но Россия не заинтересована в этом.

В мае Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что в российском плену остаются 403 украинских женщины. Оккупанты игнорируют все обращения с требованием вернуть порабощенных женщин.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из российского плена были возвращены 90 украинских военнослужащих. По его словам, из плена тогда освободили воинов Национальной гвардии, Военно-морских сил, армии, территориальной борони и пограничной службы.

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