Противник пытается продолжать атаковать на Авдеевском направлении.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины были выведены из Авдеевки на новые более выгодные позиции.

"Возле Авдеевки все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокировки в Авдеевке, отведены на новые сравнительно более выгодные позиции. Продолжают выполнять боевые задачи. Они стоят на пути дальнейшего продвижения врага. Позиции были подготовлены, осуществлена фортификация", - сообщил он в эфире телемарафона.

Лиховий пояснил, что во время выхода из Авдеевки в тех сложных условиях, которые сложились с изменением оперативной обстановки, некоторое количество военнослужащих оказалось в плену. Он также подчеркнул, что не может говорить о конкретных цифрах, потому что сейчас происходит верификация.

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"В таких случаях часть еще выходит в свои подразделения, позже приходят в пункты постоянной дислокации, выходят на связь, поэтому цифры будут некорректными", – сказал спикер.

По его словам, потери в таких обстоятельствах были минимальны как на сложившиеся события. Он также подчеркнул, что Украина будет бороться за освобождение каждого из военных, попавших в плен.

"Будут обращения к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам относительно гуманного обращения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и дальнейших обменов для освобождения наших побратимов", – отметил Лиховий.

"Вышли те, кому угрожала блокировка. Вывод (войск из Авдеевки - УНИАН) был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства. Он был осуществлен в соответствии с одним из планов на один из вариантов развития событий, который сложился. Было решено отдать приоритет сохранению жизни бойцов и прекратить активные действия в черте города Авдеевка, отойти на новые позиции. Там боевые действия продолжаются уже немного западнее Авдеевки", - добавил он.

Кроме того, спикер добавил, что противник пытается наступать на село Ласточкино вблизи Авдеевки. Там за сутки было отбито 14 атак. На Марьинском направлении, оккупанты тоже пытаются атаковать, но результатов не имеют. За сутки украинские защитники отбили там 23 атаки врага.

Вывод войск из Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский завил, что было принято решение о выводе украинских войск из Авдеевки. По его словам, защитники сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери.

18 февраля глава Военного комитета НАТО Роб Брауэр заявил, что Авдеевка не является большой потерей с военной точки зрения. Вся инфраструктура города разрушена массированными российскими бомбардировками.

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