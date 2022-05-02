В течение месяца в доступе к сети Интернет были ограничены целые регионы Беларуси.

Для сокрытия информации о передвижении российских оккупационных войск по территории Беларуси, в целых регионах выключают интернет.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи к сети интернет было зафиксировано 1 апреля. В течение месяца в доступе к сети Интернет были ограничены целые регионы Беларуси.

"По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от сети Интернет скоординированы специальными службами. Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники", - отмечает разведка.

Также в ГУР отмечают, что аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники.

Тактику информационной изоляции Россия использовала и в Украине. Как сообщал УНИАН, на территории Херсонской и Запорожской областей пропала сотовая связь всех украинских операторов. То же самое касается мобильного интернета - подключиться к нему невозможно.

Украина работает над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях. Покрытие восстановлено в двух городах.

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