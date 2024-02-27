Подтверждений тому, что россияне взяли еще несколько сел в настоящее время нет.

Российские оккупанты захватили населенный пункт Ласточкино к западу от Авдеевки 26 февраля после вывода украинских войск из этого района.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На геолоцированных кадрах, опубликованных 26 февраля, видно, что российские войска вошли в юго-восточную часть Северного (западнее Авдеевки). Аналитики отметили, что российские военкоры утверждают будто бы оккупанты полностью захватили Северное и Тоненькое и вошли на восточную окраину Орловки, однако ISW не увидел визуального подтверждения этих утверждений.

В отчете отмечается, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степового и Бердичей и юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

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Аналитики сообщили, что северо-западнее Авдеевки действуют российский воздушно-разведывательный отряд "Черные гусары" 15-й мотострелковой бригады и части 114-й мотострелковой бригады "ДНР". А в районе Степового - подразделения российской 1-й отдельной мотострелковой бригады "Славянская".

Напомним, вчера поздно вечером появилась информация от проекта DeepState, в которой утверждалось, что российские войска оккупировали еще два населенных пункта, расположенные неподалеку Авдеевки. Речь шла о Степовом и Северном Донецкой области. Они расположены недалеко от Ласточкино.

Отход ВСУ с Ласточкино

Представитель Таврийской группы войск Украины Дмитрий Лыховий заявил 26 февраля, что ВСУ отошли из Ласточкино и заняли оборонительные позиции на линии Орловка-Тоненькое-Бердичи.

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